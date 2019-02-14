Люсьен Фавр: "Боруссия" подарила "Тоттенхэму" первый гол"

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр после поражения от "Тоттенхэма" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команда подарила сопернику первый гол. По его словам, дортмундцы теперь должны усердно работать, чтобы исправить ошибки.

- Мы хорошо сыграли в первом тайме, соперники почти не создавали моментов, - цитирует официальный сайт УЕФА Фавра. - Мы умело оборонялись и хорошо атаковали. Но затем мы допустили одну потерю, чего соперники и хотели. Они сразу перешли в атаку и забили гол. К сожалению, мы сделали им этот подарок.

Бывают периоды в сезоне, когда дела идут не лучшим образом. Что есть, то есть. Мы должны все проанализировать и усердно работать, чтобы исправить эти ошибки.