Люсьен Фавр: «Боруссия» может извлечь много полезного из второго тайма»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр после ничьей с «Барселоной» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0) отметил игру своей команды во втором тайме.

— Мы провели очень хороший второй тайм, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Нам удавалось больше контролировать мяч, мы играли гораздо терпеливее и создали достаточно много моментов. Во втором тайме мы лучше прессинговали, высоко встречали соперников. Мы можем извлечь много полезного из второго тайма. В первой половине мы провели 10-15 хороших минут, затем они стали доминировать.

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