Люсьен Фавр: «Боруссия» должна готовиться к любому сценарию"

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что команда должна готовиться к любому сценарию.

— Мы должны готовиться к любому сценарию, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Нам нужно очень, очень хорошо сыграть, чтобы победить. Мы это прекрасно знаем. Мы должны хорошо атаковать и защищаться, потому что соперники проводят быстрые контратаки. Они демонстрируют отличный футбол — с хорошими контратаками и опасными передачами с флангов.

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