Люка Тузар: «Лиону» не хватало изобретательности и вдохновения"
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Полузащитник «Лиона» Люка Тузар после ничьей с «Зенитом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команде не хватало решающего касания и изобретательности.
— Мы пропустили гол после чего не были достаточно опасны в плане атаки, чтобы забить в ответ, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухара. — Соперник отошел глубоко назад, а нам не хватало изобретательности и вдохновения. Не хватало решающего касания в нужных эпизодах.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027037/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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