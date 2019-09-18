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Люка Тузар: «Лиону» не хватало изобретательности и вдохновения"

00:05
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Полузащитник «Лиона» Люка Тузар после ничьей с «Зенитом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команде не хватало решающего касания и изобретательности.

— Мы пропустили гол после чего не были достаточно опасны в плане атаки, чтобы забить в ответ, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухара. — Соперник отошел глубоко назад, а нам не хватало изобретательности и вдохновения. Не хватало решающего касания в нужных эпизодах.

Лион — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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