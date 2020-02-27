Люка Тузар: «Лион» должен все время играть так, как с «Ювентусом»

Полузащитник «Лиона» Люка Тузар после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что его команда сыграла как единое целое.

— Я очень рад за команду. Этим вечером мы порадовали всех болельщиков «Лиона». Я очень рад моему голу. Мы хорошо начали, как хотел наш тренер, и неплохо продержались во втором тайме. Здорово сыграли командой, особенно в первом тайме. Должны играть так все время.