Люка Эрнандез пропустит несколько недель

Защитник «Баварии» Люка Эрнандез получил травму в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:2). Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич заявил, что француз пропустит как минимум несколько недель из-за повреждения голеностопа, информирует Kicker.

Точные сроки восстановления станут известны после углубленного медобследования. В нынешнем сезоне 23-летний Эрнандез принял участие в 9 матчах в различных трунирах.

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