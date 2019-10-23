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Люка Эрнандез пропустит несколько недель

11:55
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез получил травму в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:2). Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич заявил, что француз пропустит как минимум несколько недель из-за повреждения голеностопа, информирует Kicker.

Точные сроки восстановления станут известны после углубленного медобследования. В нынешнем сезоне 23-летний Эрнандез принял участие в 9 матчах в различных трунирах.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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