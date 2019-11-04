Лунев не готовится к игре с «Лейпцигом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Матч с ЦСКА отнял много сил у футболистов, было много стыков. Все ли здоровы? Нет ли потерь?

— Есть микроповреждения. Не готовятся те, кто давно отсутствуют. Недавно и Андрей Лунев, к сожалению к ним присоединился. Остальные все могут принять участие в игре.

— Можно ли компенсировать преимущество соперников в скорости?

— Нивелировать, а не компенсировать. Конечно, у «Лейпцига» быстрые и техничные игроки, с ними будет сложно. Будем играть в одинаковых условиях, преимущество выше у того, кто готов лучше — что в тактике, что в технике, что в быстроте. Будут разные стратегии на игру, будем стараться нивелировать качество игроков. Оно играет определяющую роль почти всегда. Хотя бывают исключения, но их не так много.

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