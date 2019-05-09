Лукас Моура: "Невозможно описать словами, что я чувствую"

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что рад выходу в финал. Бразилец оформил хет-трик и принес своей команде победу.

- Невозможно описать словами, что я сейчас чувствую, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуру. - Я очень, очень рад и горд своими партнерами. Мы не переставали верить, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили этот момент радости. Мы - семья. Сейчас очень сложно справляться с эмоциями.

Футбол порой предоставляет такие моменты, о которых нельзя было помышлять. Мы должны как следует насладиться этой победой. Посмотрите на меня! Это лучший момент в моей карьере, в моей жизни!

Я не переставал верить в ребят. Наша команда на многое способна, даже без ключевых игроков. Надо бороться в каждом матче так, как мы делали это сегодня. Я должен поблагодарить своих партнеров, потому что те чувства, которые я переживаю сейчас в "Тоттенхэме", по-настоящему уникальны.