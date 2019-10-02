Лукас Моура: «Надеюсь и верю, что «Тоттенхэм» оправится от этого поражения»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура после поражения от «Баварии»? во 2-м туре Лиги чемпионов (2:7) отметил, что команда будет еще больше работать.

— Знаем, что можем играть лучше, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуру. — Надеюсь и верю, что мы оправимся от этого поражения. Будем работать больше и усерднее, потому что в последнее время мы показываем не лучшую свою игру.

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