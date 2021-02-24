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Лукас Лейва заявил, что «Лацио» не заслуживал разгрома от «Баварии»

09:37
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Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва заявил, что римская команда не заслуживала крупного поражения от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы расстроены, потому что знаем, что заслуживаем лучшего результата. Мы все играли плохо и должны двигаться вперед вместе», — цитирует Football Italia Лейву.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» состоится 17 марта.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/166799/leiva-lazio-are-better

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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