Лукас Лейва заявил, что «Лацио» не заслуживал разгрома от «Баварии»
09:37
Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва заявил, что римская команда не заслуживала крупного поражения от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы расстроены, потому что знаем, что заслуживаем лучшего результата. Мы все играли плохо и должны двигаться вперед вместе», — цитирует Football Italia Лейву.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» состоится 17 марта.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/166799/leiva-lazio-are-better
Опрос
проголосовало: 11500Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю