Лукас Лейва заявил, что «Лацио» не заслуживал разгрома от «Баварии»

Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва заявил, что римская команда не заслуживала крупного поражения от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы расстроены, потому что знаем, что заслуживаем лучшего результата. Мы все играли плохо и должны двигаться вперед вместе», — цитирует Football Italia Лейву.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» состоится 17 марта.