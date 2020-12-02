Лукаку заявил, что переживает лучший период в своей карьере за «Интер»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку сказал, что последние полгода были лучшими за период выступлений в миланском клубе. Бельгиец сделал дубль в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха и помог своей команде победить 3:2.

«Я так счастлив быть с этими парнями, эти полгода были лучшими в моей карьере в «Интер», и я благодарен тренеру, его штабу и моим партнерам, — цитирует бельгийца Football Itaia. — Я хочу помогать команде побеждать, это моя цель на каждой тренировке и в каждом матче. Мы должны были обеспечивать себе победу, вели 3:1, и, к счастью, ВАР отменил гол третий гол «Боруссии». Также нападающий подчеркнул, что он — всего лишь один из 25 игроков «Интера», и что в команде есть гораздо более опытные футболисты, чем он.

«Интер» набрал пять очков и пока идет последним в группе. У «Боруссии» восемь очков и первое место.