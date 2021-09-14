«Лукаку, ты знаешь, что нужно делать». Что англичане пишут о непреклонивших колено игроках «Зенита»

Перед матчем Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» прошла акция против расизма. Почти все игроки лондонского клуба, кроме Маркоса Алонсо, встали на одно колено.

К ним присоединились несколько игроков «Зенита»: Сердар Азмун, Дуглас Сантос, Малком, Вильмар Барриос, Клаудиньо и Вендел.

Не стали преклонять колено Станислав Крицюк, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий.

Английские болельщики в комментариях отреагировали на такое поведение российских игроков.

Ella: «Некоторые игроки «Зенита» не преклонили колено? Лукаку, ты знаешь, что нужно делать».

Some zenit players didnt take the knee ??? — BabyfacedAssassin (@uPhilaNgcobo) September 14, 2021

Di-Team Di Nyele Weeee: «Не преклонили колено? Это просто неуважение».

Rami: «Половина игроков «Зенита» не приняло участие в акции. Это просто смешно».

Certain zenit players not taking the knee? Lukaku do your ting — romelu (@kamal_kla) September 14, 2021

Niamh: «А что за игрок у «Челси» не опустился на колено? Что за дурачок?»

Но нашлись и те, кто поддержал поступок игроков российской команды.

Mollie: «Уважение игрокам «Зенита», которые не стали в этом участвовать».