«Лукаку, ты знаешь, что нужно делать». Что англичане пишут о непреклонивших колено игроках «Зенита»
Перед матчем Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» прошла акция против расизма. Почти все игроки лондонского клуба, кроме Маркоса Алонсо, встали на одно колено.
К ним присоединились несколько игроков «Зенита»: Сердар Азмун, Дуглас Сантос, Малком, Вильмар Барриос, Клаудиньо и Вендел.
Не стали преклонять колено Станислав Крицюк, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий.
Английские болельщики в комментариях отреагировали на такое поведение российских игроков.
Ella: «Некоторые игроки «Зенита» не преклонили колено? Лукаку, ты знаешь, что нужно делать».
Di-Team Di Nyele Weeee: «Не преклонили колено? Это просто неуважение».
Rami: «Половина игроков «Зенита» не приняло участие в акции. Это просто смешно».
Niamh: «А что за игрок у «Челси» не опустился на колено? Что за дурачок?»
Но нашлись и те, кто поддержал поступок игроков российской команды.
Mollie: «Уважение игрокам «Зенита», которые не стали в этом участвовать».
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