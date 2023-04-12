Лукаку: «2:0 против такой сильной команды — прекрасный результат»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Пенальти — это исключительно концентрация. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнеров. Мы сыграли умно, были шансы забить еще. Но 2:0 против такой сильной команды — прекрасный результат», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.