Лука Модрич: "Некоторые люди легко забывают, что сделал Бэйл для "Реала"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прокомментировал форму одноклубника и нападающего Гарета Бэйла, сообщает официальный сайт "сливочных".

Первая встреча против "Аякса" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала".

– Бэйл в порядке, он хорошо выглядит на поле для меня, но тоже самое я могу сказать о каждом игроке "Реала". На разных этапах карьеры футболисты чувствуют себя не очень хорошо, и это случается со всеми. Это случилось со мной в прошлом сезоне. Бэйл счастлив и желает показать то, что умеет. Игроки "Реала" не могут забыть, что он сделал для этой команды. Некоторые люди очень легко забывают такие вещи. Он усердно работает с большим желанием, он хочет вернуться в состояние обычного Бэйла и помочь команде в концовке сезона, – цитирует Модрича пресс-служба "Реала".

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