Лука Модрич: "Матч с "Аяксом" станет для "Реала" ключевым в этом сезоне"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса"​, передает официальный сайт команды из Мадрида.

Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных".

– Для "Реала" матчи Лиги чемпионов всегда очень важны, особенно завтрашняя игра с очень хорошей командой, которая молода и амбициозна. Завтрашняя встреча является ключевой в этом сезоне, и "Реал" хочет выйти в четвертьфинал ЛЧ. Это будет нелегко, но футболисты готовы двигаться дальше.

"Реал" проиграл две игры против своего крупнейшего соперника ("Барселона" – прим. "СЭ"). Это не заставляет нас чувствовать себя хорошо. Игрокам мадридского клуба больно, но важно то, что завтрашний матч очень скоро начнентся, и у нас нет времени останавливаться. Мы должны сосредоточиться на ЛЧ, – приводит слова Модрича пресс-служба "Реала".

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