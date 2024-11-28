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Сегодня, 02:42

Модрич: «В Лиге чемпионов всегда возникают тяжелые моменты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы хорошо держали оборону. Были компактны и находили возможность контратаковать, но нам чего-то не хватало на последней трети поля. Шанс [на прямое попадание в первую восьмерку] все еще есть, но играть нам нужно лучше. Нам предстоят три трудные игры

В Лиге чемпионов всегда возникают тяжелые моменты. Нам надо совершенствовать игру. В первом тайме мы были хороши. Затем был пенальти, который мог изменить ход игры. Однако нам не удалось извлечь из всего этого максимум пользы», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал
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