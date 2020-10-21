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Луиш Каштру: «У «Шахтера» нет резервного и первого состава. У нас команда»

23:30
Луиш Каштру. Фото Football.ua
Луиш Каштру. Фото Football.ua
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру похвалил своих футболистов за игру в стартовом туре группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» (3:2). Дончане вышли на игру без 10 футболистов основы из-за вспышки коронавируса в команде.

— У «Шахтера» нет резервного состава, и первого тоже нет, — цитирует Football.ua Каштру. — У нас есть список игроков, которые работают каждый день с амбицией и самоотдачей ради появления в составе. Если бы они были неподготовлены, они бы не смогли этого сделать сегодня. У нас была сплоченная команда. В прошлом сезоне мы стали чемпионами Украины с 23 очками отрыва от второго места и добрались до полуфинала Лиги Европы. Мы сделали это как одна команда. Сегодняшний матч — не исключение из правил.

Хочу сказать следующее: сегодня, как и всегда происходит в «Шахтере», нет имен, которые выходят играть. Есть команда. Мы сегодня одержали победу только благодаря сплоченности. Не то, что кто-то был лучше, кто-то хуже — мы просто очень хорошо выполнили задачу на игру.

Дополнительная информация:

https://champions.football.ua/news/434139-kashtru-v-shakhtere-net-otdelnykh-imen-est-odna-komanda.html

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