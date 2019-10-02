Луиш Каштру считает, что «Шахтер» великолепно сыграл с «Аталантой»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру — о матче «Аталантой» (2:1) в Лиге чемпионов.

— Прежде всего хочу поздравить всех своих игроков с фантастической победой — они провели великолепный поединок! Я сейчас могу только радоваться за ребят, за нашу команду, — цитирует португальца официальный сайт «Шахтера». — Все замены, которые мы проводили, были сделаны для того, чтобы дать больше мощи нашей атаке. Вышедшие футболисты усилили действия в нападении, помогли нам, проявили себя хорошо — впрочем, как и все, кто был на поле со старта. Перед матчем я говорил, что важно выиграть стратегическую и тактическую составляющую, а тогда можно думать о результате. Несмотря на проблемы, которые «Аталанта» создавала нам в первые 15 минут, мы смогли ей противостоять и одержать победу. Прекрасная игра, поздравляю своих футболистов! В первые 15 минут «Аталанта» была сильнее «Шахтера». С 15-й до 40-й минуты — мы. Затем снова «Аталанта». Игра была качельной. Если мы сейчас станем говорить о том, в чем «Аталанта» была сильнее, а в чем «Шахтер», то начнем обесценивать матч. А в нем была великолепная стратегическая и тактическая борьба между двумя большими командами. И мы забили решающий гол на последней секунде, потому что верили в победу и боролись за нее до самого конца.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей