Луис Суарес - о пенальти: "Я наступил на ногу защитника и упал"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес​ после победы над "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1) признался, что наступил защитнику Джейсону Денайеру на ногу, когда был назначен пенальти. По ходу встречи в СМИ появилась информация, что при просмотре повтора момента возникли технические проблемы с ВАР.

- Я наступил на ногу защитника без злого умысла и упал, - цитирует официальный сайт УЕФА Суареса. - Окончательное решение всегда за судьей.