Луис Суарес не забивал в гостях в Лиге чемпионов три с половиной года

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес имеет неприятную статистику в выездных матчах в Лиге чемпионов. Уругваец не забивал на выезде в этом турнире с 16 сентября 2015 года – тогда он отличился в матче с "Ромой" в гостях.

С тех пор Суарес забил семь раз в еврокубках, но все – на "Камп Ноу". В нынешнем сезоне Суарес забил 22 мяча, но ни разу не отличался голами в Лиге чемпионов. В последний раз в этом турнире он забивал год назад – в домашнем матче с "Ромой" 4 апреля 2018 года.

Отметим, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" встретится с "Манчестер Юнайтед".