Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) отметил, что игрокам нужно самим себе задать вопросы. Также он считает, что не стоит критиковать тренера.

- Нам очень грустно, очень больно, – цитирует Metro Суареса. - Настало время самокритики в нашей команде. Это второй раз, когда такое произошло. "Барселона" не может совершать одну и ту же ошибку два года подряд, мы должны подумать о многих вещах и сделать выводы. Невозможно, чтобы за одну минуту мы пропускали два гола. Четвертый гол? Мы выглядели в этом моменте как молодежная команда. Тренера не стоит упрекать, это мы должны просить прощения у фанатов.