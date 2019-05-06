Нападающий "Барселоны" Луис Суарес предостерег команду от расслабленности перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". В первом матче каталонцы победили со счетом 3:0.

– Люди учатся на ошибка, – цитирует AS Суареса. – Мы видели, как это происходит. В прошлом году мы расслабились с "Ромой", забив четыре мяча. И очень хорошо помним, что произошло потом. Этого не должно повториться. Мы не можем выходить на матч с большой уверенностью. Первый результат может быть обманчивым. Мы должны быть внимательны к каждой детали, ждать, что соперник с самого начала будет давить.