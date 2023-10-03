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Луис Энрике — о матче против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов: «Это шанс увидеть, из чего сделан «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» – это команда из четвертой корзины, которую никто не хотел получить из-за того, что они показали в прошлом сезоне. Нам нужно будет воспользоваться этой возможностью, чтобы сыграть во враждебной футбольной атмосфере.

Это замечательный опыт и шанс увидеть, из чего сделан «ПСЖ». Я с нетерпением жду матча. Завидую нашим игрокам, которые смогут насладиться этой атмосферой», – приводит слова Энрике The Athletic.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 4 октября. Начало матча – в 22.00 по московскому времени. Парижане с 3 очками лидируют в группе F после первого тура.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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