Луис Энрике выиграл все 12 клубных финалов, в которых участвовал
«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл «Интер» — 5:0.
Для главного тренера парижан Луиса Энрике это победа стала 12-й в финалах клубных турниров. Испанец выиграл все финалы на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.
«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.
Кроме того, это второй трофей для французских клубов. До этого только «Марсель» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-1992/93.
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