Луис Энрике выиграл все 12 клубных финалов, в которых участвовал

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл «Интер» — 5:0.

Для главного тренера парижан Луиса Энрике это победа стала 12-й в финалах клубных турниров. Испанец выиграл все финалы на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.

Кроме того, это второй трофей для французских клубов. До этого только «Марсель» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-1992/93.