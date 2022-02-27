Луис Энрике рассказал, как мотивировал игроков «Барселоны» перед победой в финале Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике вспомнил финал Лиги чемпионов 2015 года против «Ювентуса».

Испанский специалист рассказал, как мотивировал Лионеля Месси, Неймара, Луиса Суареса и всю остальную команду перед тем финалом.

«Я им сказал тогда, что самое худшее, что с ними может случиться сейчас — это стать игроками «Ювентуса». Я предложил им представить, как же им тяжело играть против нас. Каково пытаться удержать Месси, Неймара, Суареса, Иньесту, Бускетса. Как сложно справиться с проходами Дани Алвеса или преодолеть защиту, в которой играют Маскерано и Пике. Так мои игроки смогли расслабиться и почувствовать себя увереннее. И уже на четвертой минуте мы открыли счет», — цитирует Энрике El Mundo Deportivo.

Финал Лиги чемпионов-2015 каталонский клуб выиграл со счетом 3:1.