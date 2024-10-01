Луис Энрике поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Я уже работал с Микелем Артетой, мы один сезон играли вместе за «Барселону», у меня прекрасные воспоминания о нем. Очень жду нашей завтрашней встречи, хочу с ним поговорить. Микель — один из лучших тренеров мира прямо сейчас, и он значительно изменил «Арсенал». Отличный специалист и хороший человек», — приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» пройдет во вторник, 1 октября и начнется в 22.00 (мск).