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Луис Энрике поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Я уже работал с Микелем Артетой, мы один сезон играли вместе за «Барселону», у меня прекрасные воспоминания о нем. Очень жду нашей завтрашней встречи, хочу с ним поговорить. Микель — один из лучших тренеров мира прямо сейчас, и он значительно изменил «Арсенал». Отличный специалист и хороший человек», — приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» пройдет во вторник, 1 октября и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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