Энрике: «В этом сезоне сразу несколько команд способны выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Слована» отметил, что в этом сезоне многие команды будут претендовать на победу в турнире.

«Прошлое остается в прошлом, водительские права нужно продлевать каждый год. Каждая команда горит желанием сыграть против нас. Мы должны принять этот вызов и выйти из зоны комфорта. Я готов доказывать, что переизобретать себя необходимо ежедневно.

Это лучший и самый сложный турнир. В этом сезоне сразу несколько команд способны завоевать трофей, а разница между соперниками минимальна. Легких матчей не бывает, поэтому мы должны сохранять максимальную концентрацию и быть полностью готовыми к предстоящей игре», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Слован» пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в среду, 9 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.