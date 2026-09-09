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Энрике: «В этом сезоне сразу несколько команд способны выиграть Лигу чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Слована» отметил, что в этом сезоне многие команды будут претендовать на победу в турнире.

«Прошлое остается в прошлом, водительские права нужно продлевать каждый год. Каждая команда горит желанием сыграть против нас. Мы должны принять этот вызов и выйти из зоны комфорта. Я готов доказывать, что переизобретать себя необходимо ежедневно.

Это лучший и самый сложный турнир. В этом сезоне сразу несколько команд способны завоевать трофей, а разница между соперниками минимальна. Легких матчей не бывает, поэтому мы должны сохранять максимальную концентрацию и быть полностью готовыми к предстоящей игре», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Слован» пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в среду, 9 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Слован
Луис Энрике (тренер)
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