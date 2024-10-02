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Луис Энрике: «Я не буду объяснять тактику «ПСЖ», потому что вы не поймете»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал объяснять свои тактические решения в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

«У меня нет никакого желания говорить об этом, я не буду объяснять нашу тактику, потому что вы ее не поймете. Да, многое нужно исправить, но я не буду ничего объяснять», — сказал в эфире Canal+ Энрике.

«Арсенал» занимает восьмое место в таблице Лиги чемпионов с 4 очками, «ПСЖ» идет на 18-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «канониры» сыграют дома против «Шахтера», а парижане примут на своем поле ПСВ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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