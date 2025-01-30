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Сегодня, 03:21

Луис Энрике остался доволен выходом «ПСЖ» в стыковой раунд Лиги чемпионов

Даниил Аршавский
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру и победу команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом» (4:1).

«ПСЖ» достиг своей цели выйти в плей-офф. Сегодня мы сыграли очень хорошо и одержали заслуженную победу. Футболисты показали отличную командную работу», — цитирует Дембеле пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» набрал 13 очков, занял 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Штутгарт
Луис Энрике (тренер)
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