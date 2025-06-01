Луис Энрике: «Я бы отдал «Золотой мяч» Дембеле»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0) прокомментировал игру форварда Усмана Дембеле.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Усману. То, как он защищался сегодня вечером... только это может стоить «Золотого мяча». Вот как надо вести команду за собой. Голы, титулы, лидерство, защита, как он прессинговал... Усман — мой выбор на «Золотой мяч». Никаких сомнений», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

28-летний футболист в сезоне-2024/25 сыграл за «ПСЖ» 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 15 результативных передач.