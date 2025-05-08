Энрике: «В свой первый день в «ПСЖ» я сказал, что моя цель — вершить историю клуба»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

«В свой первый день в «ПСЖ» я сказал, что моя цель — вершить историю клуба. Сегодняшний вечер — великий вечер. Это возможность отблагодарить наших болельщиков за всю ту поддержку, которую они нам оказывали. В этом вся прелесть футбола — делать своих поклонников счастливыми.

Какой-то одной причины успеха нет. Это итоги работы, которую мы проводили изо дня в день. Считаю, что и в прошлом сезоне мы хорошо поработали, но этого оказалось недостаточно. В этом сезоне каждая тренировка проходила на высоком уровне, игроки проявили себя исключительно», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

«ПСЖ» в среду, 7 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов обыграл «Арсенал» (2:1) и вышел в финал, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.