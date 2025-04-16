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16 апреля, 03:10

Энрике — о поражении от «Астон Виллы»: «Это был странный матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч победила парижская команда, так как выиграла первый матч — 3:1.

«Я еще долго буду помнить этот матч. Лига чемпионов — прекрасный турнир. Здесь приходится управлять многими вещами, и всегда трудно играть на выезде. Это был странный матч. Мы доминировали с первой минуты и забили два гола, носле этого допустили несколько ошибок и поплатились за это.

Когда пропускаешь два гола за три минуты при такой атмосфере на стадионе, всегда тяжело. Но это дает важный опыт, который помогает расти. Полуфинал — отличное достижение для такой молодой команды, как наша. Я должен похвалить своих игроков и болельщиков, потому что они всегда подбадривают нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).

Полузащитник &laquo;Астон Виллы&raquo; Марко Асенсио (слева) бьет по&nbsp;воротам &laquo;ПСЖ&raquo;.«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Парижане с трудом выжили в Бирмингеме
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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