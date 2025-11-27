Энрике: «ПСЖ» проявил характер в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (5:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» проявил характер. Это был тяжелый матч для нас, трудный соперник. «Тоттенхэм» сыграл отлично, с характером, особенно в первом тайме. Соперник все перекрывал и очень хорошо оборонялся», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» идет на 16-й строчке — 8 очков.