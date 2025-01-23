Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:26

Энрике: «В матче с «Сити» игра «ПСЖ» была совершенной»»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Брэдли Барколя и Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Парижане отыгрались с 0:2.

«Должен признать, у нас лучшие в мире болельщики. Они не перестают поддерживать нас. И дома, и в гостях. Сегодня мы можем посвятить эту победу им. Весомая заявка — вот эта волевая победа.

Думаю, у нас команда в полном смысле слова. Мы четырежды забили, дважды били по штангам, еще один гол был отменен, и все это — против такой хорошей команды. Полагаю, самым важным голом был первый, прорыв Барколя. Он вскрыл игру, изменив характер соперничества. Он и сделал такой исход сегодняшнего вечера возможным.

По интенсивности на таком же уровне была игра с «Баварией». Единственное различие между ними сегодня — это итоговый результат, и именно он остается в памяти людей. Это важно. Теряя мяч, мы не прекращаем прессинговать. Горжусь сегодняшним вечером против такой команды, против такого тренера, против столь сильных игроков. Сегодня игра была совершенной», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.

&laquo;ПСЖ&raquo; отыгрался с&nbsp;0:2 и&nbsp;победил &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:2) в&nbsp;матче Лиги чемпионов 22&nbsp;января. «ПСЖ» устроил впечатляющий камбэк в матче с «Сити»! Команда Гвардиолы — на грани вылета из ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
Читайте также
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Жест доброй воли или трусость? В ФИДЕ снова прогнулись под Карлсена
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Популярное видео
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Спарта» — «Интер»: видеообзор матча Лига чемпионов
Рафинья, Винисиус, де Йонг и Альварес претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
«Милан» — «Жирона»: видеообзор матча Лига чемпионов
«ПСЖ» забил 300 голов в Лиге чемпионов
«Реал» — «Зальцбург»: видеообзор матча Лига чемпионов
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Реал» — «Зальцбург»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лейпциг» — «Спортинг»: видеообзор матча Лига чемпионов

«Фейеноорд» — «Бавария»: видеообзор матча Лига чемпионов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости