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15 апреля, 02:24

Энрике: «ПСЖ» во втором тайме с «Ливерпулем» пришлось много терпеть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Получился напряженный матч между двумя классными командами, которые демонстрируют очень хорошую игру. Для «ПСЖ» большая честь играть на «Энфилде». Первый тайм сложился в нашу пользу — мы контролировали игру и создали несколько отличных моментов, а во второй половине — все было по-другому, нам пришлось много терпеть. Было сложно, но мы справились с прессингом «Ливерпуля» и забили два мяча. Чтобы побеждать в таких матчах, как сегодня, нужно защищаться с высокой интенсивностью. Все знают, что «ПСЖ» умеет играть с мячом, но сегодня наша команда показала, что способна играть и без него.

В прошлом сезоне все думали, что «ПСЖ» не сможет выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас слишком молодая команда. Теперь все знают, что мы чемпионы, но еще нужно расти. Это наша цель», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала.
14 апреля, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:2
ПСЖ
Матвей Сафонов и&nbsp;Вильян Пачо в&nbsp;борьбе с&nbsp;Джо Гомесом.Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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