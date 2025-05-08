Луис Энрике — после выхода в финал: «Мы же лига фермеров»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после выхода в финал Лиги чемпионов ответил на вопрос, что чувствует после победы над всеми командами АПЛ, с которыми в этом сезоне встречалась парижская команда.

«Победа над всеми четырьями командами АПЛ? Ну... Лига фермеров, понимаете? Мы же лига фермеров», — приводит RMC Sport слова Энрике.

«ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Также «ПСЖ» в этом розыгрыше Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» в 1/8 финала, «Астон Виллу» в 1/4 финала, а также в общем этапе обыграл «Манчестер Сити» (4:2).