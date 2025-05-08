Футбол
8 мая, 01:58

Луис Энрике — после выхода в финал: «Мы же лига фермеров»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после выхода в финал Лиги чемпионов ответил на вопрос, что чувствует после победы над всеми командами АПЛ, с которыми в этом сезоне встречалась парижская команда.

«Победа над всеми четырьями командами АПЛ? Ну... Лига фермеров, понимаете? Мы же лига фермеров», — приводит RMC Sport слова Энрике.

«ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Также «ПСЖ» в этом розыгрыше Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» в 1/8 финала, «Астон Виллу» в 1/4 финала, а также в общем этапе обыграл «Манчестер Сити» (4:2).

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план
  • Berkut-7

    Ну , французский чемпионат реально лига фермеров, кроме ПСЖ там нету больше топ клубов , по факту французский чемпионат поставляет своих игроков во все остальные чемпионаты , это просто факт , ну дошёл ПСЖ до финала и что французские клубы перестанут распродавать своих игроков в другие чемпионаты? не перестанут , это ПСЖ в финале, а не Лиль , Лион или Ренн.

    08.05.2025

  • Rutozid

    Энрике тонко укатал любителей плевать в Лигу 1.

    08.05.2025

