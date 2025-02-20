Луис Энрике: «Трудно играть против «Бреста». Это, без сомнения, одна из лучших французских команд»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Брестом» (7:0) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Трудно играть против «Бреста». Это, без сомнения, одна из лучших французских команд. Мы не попались в ловушку расслабленности. Команда играла очень собранно. Мы были великолепны на протяжении всего матча. Мы очень уважаем «Брест». У них был потрясающий сезон. Поздравляем их и их тренера», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

«ПСЖ» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Ливерпулем» или «Барселоной». Жеребьевка состоится в пятницу, 21 февраля.