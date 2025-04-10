Энрике: «Гол на последней минуте стал вишенкой на торте матча с «Астон Виллой»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы увидели игру, которую и ожидали. «Астон Вилла» пыталась создать нам проблемы своими стандартными положениями. Всегда сложно атаковать в матче против команды, которая использует центральный блок. Мы хорошо прессинговали и были хороши в переходе из обороны в атаку. «Астон Вилла» — команда, которая много атакует. Мы хорошо прессинговали и заставили их делать много длинных передач. Я считаю, что мы заслужили победу.

«ПСЖ» продемонстрировал, что готов быть конкурентоспособной командой против любого соперника. Гол Дуэ позволил нам уйти на перерыв в хорошей ситуации. Гол на последней минуте стал вишенкой на торте. Теперь нам предстоит сыграть ответный матч, но мы в хорошем положении», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю, 15 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.