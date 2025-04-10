Футбол
10 апреля 2025, 01:45

Энрике: «Гол на последней минуте стал вишенкой на торте матча с «Астон Виллой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы увидели игру, которую и ожидали. «Астон Вилла» пыталась создать нам проблемы своими стандартными положениями. Всегда сложно атаковать в матче против команды, которая использует центральный блок. Мы хорошо прессинговали и были хороши в переходе из обороны в атаку. «Астон Вилла» — команда, которая много атакует. Мы хорошо прессинговали и заставили их делать много длинных передач. Я считаю, что мы заслужили победу.

«ПСЖ» продемонстрировал, что готов быть конкурентоспособной командой против любого соперника. Гол Дуэ позволил нам уйти на перерыв в хорошей ситуации. Гол на последней минуте стал вишенкой на торте. Теперь нам предстоит сыграть ответный матч, но мы в хорошем положении», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю, 15 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Роскошный гол Хвичи приблизил «ПСЖ» к полуфиналу ЛЧ. Французы без Сафонова обыграли «Астон Виллу»
Кварацхелия: «Довольны результатом, но впереди вторая игра»

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: видеообзор матча Лиги чемпионов

КХЛ на Кинопоиске

