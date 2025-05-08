Энрике: «За два матча мы забили больше голов, чем «Арсенал», а это самое важное в футболе»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов отметил, что парижская команда хочет выиграть турнир.

«Они провели отличную игру, а у нас были сложности. За два матча мы забили больше голов, чем «Арсенал», а это самое важное в футболе. В этой игре нам было тяжело, но мы заслужили выход в финал. Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Мы тоже хотим быть способными делать это. Будем стремиться побеждать в турнире каждый год, это наша цель», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.