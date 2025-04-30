Луис Энрике — о победе над «Арсеналом»: «Могло быть и лучше, и хуже. Подождем ответного матча»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Когда эмоции накалены, тяжело анализировать игру. Мы старались играть по-своему, первыми забили, порой подолгу выжидали, но могли забить и второй мяч. Ответный матч будет очень сложным.

Матч можно поделить на несколько частей. Мы отлично начали. Гол добавил нам уверенности. Во второй половине было множество моментов. «Арсенал» выглядел сильнее, особенно при розыгрыше «стандартов». Могло быть и лучше, и хуже. Подождем ответного матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 7 мая. Начало матча в 22:00 по московскому времени.