30 апреля, 04:19

Луис Энрике — о победе над «Арсеналом»: «Могло быть и лучше, и хуже. Подождем ответного матча»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Когда эмоции накалены, тяжело анализировать игру. Мы старались играть по-своему, первыми забили, порой подолгу выжидали, но могли забить и второй мяч. Ответный матч будет очень сложным.

Матч можно поделить на несколько частей. Мы отлично начали. Гол добавил нам уверенности. Во второй половине было множество моментов. «Арсенал» выглядел сильнее, особенно при розыгрыше «стандартов». Могло быть и лучше, и хуже. Подождем ответного матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 7 мая. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Усман Дембеле празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
