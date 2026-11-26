Энрике: «Рома» — сильнейший соперник, с которым «ПСЖ» встречался в этом сезоне»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после ничьей с «Ромой» (2:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов похвалил римскую команду.

«Это был очень тяжелый матч. Мы ожидали этого с самого начала, и «Рома» сохраняла такой настрой все 90 минут. Соперник постоянно прессинговал и заслужил даже больше, чем одно очко. Я очень доволен игрой своей команды, но должен признать — это был сильнейший соперник, с которым мы встречались в этом сезоне.

В таких матчах очень важно быстро возвращать мяч после потери. Соперник делал это на протяжении всей встречи, поэтому я доволен ничьей. Это действительно был самый сложный матч для нас в этом сезоне.

«ПСЖ» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Рома» набрала 5 очков и поднялась на 25-ю строчку.