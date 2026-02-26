Энрике: «Понимаем, что «ПСЖ» нужно прибавлять в Лиге чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Нас не удивило качество игры, которое показал «Монако». Мы снова продемонстрировали стойкость и способность преодолевать трудности. Лига чемпионов — очень сложный турнир, и мы понимаем, что нам нужно прибавлять. Следующие этапы будут непростыми, поэтому важно с каждым разом становиться лучше и продолжать делать то, что хорошо получается. В 1/8 финала мы готовы к любой команде и будем работать дальше, чтобы прибавлять. Настрой у нас простой — играть на победу в каждом матче», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

«ПСЖ» одержал победу в первом матче со счетом 3:2, поэтому вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Челси». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

25 февраля, 23:00. Парк де Пренс (Париж)

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