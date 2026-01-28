28 января, 02:20

Энрике: «Цель «ПСЖ» — выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» отметил, что парижская команда хочет попасть в топ-8.

«Лига чемпионов — важный турнир для нас, клуба и наших болельщиков. Наша цель — выйти в 1/8 финала. Для этого «ПСЖ» должен обыграть очень непростого соперника. У них совершенно другой игровой стиль. Это смелая и сильная команда с большим количеством классных мастеров. Мы хорошо знаем «Ньюкасл», потому что играли с ним в последние годы. Нас ждет очень непростой матч.

Все игроки «ПСЖ» находятся в превосходной форме. Лига чемпионов — лучшее лекарство. Не требуется никаких вопросов, ведь все скажут, что они на 100 процентов готовы. Этот турнир — огромный источник мотивации», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча игрового дня Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА
