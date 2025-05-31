Энрике: «Дембеле был одним из лучших игроков в этом сезоне»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед финалом Лиги чемпионов против «Интера» отметил важность нападающего Усмана Дембеле в парижской команде.

«Дембеле был одним из лучших игроков в этом сезоне. Он забивает, он раздает голевые передачи, он ведет команду за собой. Очень приятно помогать ему развиваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» состоится в субботу, 31 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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