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Сегодня, 03:04

Энрике — об ошибке Сафонова: «У людей всегда есть желание найти виноватого. Сегодня это я»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике взял на себя вину за поражение от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов. Также он объяснил, почему в стартовом составе вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

«Ответственность на всей команде за хорошие и плохие моменты. Мы не должны искать виноватых или героев. У людей всегда есть желание найти виноватого. Если таковой и есть, то это я. Я несу ответственность. Вот вы и нашли виноватого. Я принимаю всю критику.

В первом тайме мы были неплохи, но не смогли справиться с давлением. Игроки «Баварии» слишком легко отбирали мяч. Во второй половине был повод надеяться, но удаление — серьезная ошибка с нашей стороны. Играть вдесятером против «Баварии» сложно. Соперник заслужил свою победу без сомнений. Все решения — моя ответственность, я их принимаю.

Сафонов в стартовом составе? Моя цель состоит в том, чтобы все мои игроки были готовы к матчу. Знали, что «Бавария» будет оказывать такой прессинг, и я думал, что Сафонов будет лучшим игроком, который сможет с этим справиться. Поражения очень смущают, но это дает мне необходимую информацию, чтобы знать, куда мы движемся», — цитирует RMC Энрике.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Матвей Сафонов прыгает за&nbsp;мячом в&nbsp;матче &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;. Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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