Энрике: «Очень горжусь игрой Хвичи, доволен тем, что он делает с мячом и без него»»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед ответным матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» оценил игру Хвичи Кварацхелии, который зимой присоединился к команде.

«Он еще молод, но у него уже большой опыт. Должен сказать, что игрокам, которые меняеют страны и клубы, приходится нелегко, но он хорошо влился в этот процесс. Я очень горжусь его игрой, доволен тем, что он делает с мячом и без него», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париж на «Парк де Пренс» сегодня, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.