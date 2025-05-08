Луис Энрике: «У «Интера» больше опыта, и не только в плане возраста»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Это их второй финал за три года. Они готовы к матчу. Это команда, которая доминирует на поле. Вчера был матч, в котором ситуация разворачивалась в обе стороны. Было очевидно, что у «Интера» больше опыта, и не только в плане возраста. Мы должны подойти к финалу с правильным настроем», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене 31 мая.