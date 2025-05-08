Футбол
8 мая, 02:44

Луис Энрике: «У «Интера» больше опыта, и не только в плане возраста»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Это их второй финал за три года. Они готовы к матчу. Это команда, которая доминирует на поле. Вчера был матч, в котором ситуация разворачивалась в обе стороны. Было очевидно, что у «Интера» больше опыта, и не только в плане возраста. Мы должны подойти к финалу с правильным настроем», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене 31 мая.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
