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30 мая, 04:52

Энрике рассказал, какое у него желание выиграть финал Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» отметил, что у него огромное желание победить.

«Знаете, как велико желание выиграть второй трофей? Оно гораздо сильнее!» — приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике.

Год назад «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории выиграл этот трофей.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

&laquo;Арсенал&raquo; и &laquo;ПСЖ&raquo;.Финал Лиги чемпионов: когда матч, кто сыграет
Источник: Официальный сайт УЕФА
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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