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15 апреля, 11:08

Энрике — перед матчем «ПСЖ» против «Астон Виллы»: «Мы фавориты? В Лиге чемпионов путь вымощен вылетевшими фаворитами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча против «Астон Виллы» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Астон Виллой» во вторник, 15 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Парижане дома одержали победу в первом матче — 3:1.

«Мы постараемся решить проблемы, которые нам создаст «Астон Вилла». Наша цель — победа. Мы должны сосредоточиться на своих целях. Если будем готовы терпеть, сможем и победить. Мы готовимся к любому варианту развития событий.

Мы фавориты? В Лиге чемпионов путь вымощен фаворитами, которые вылетели. Мы выиграли в первом матче, но понимаем, что ничего себе не гарантировали, потому что у нас есть амбиции. Мы хотим показать, что достойны выхода в полуфинал», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Фермин Лопес, Рами Бенсебайни и&nbsp;Карни Чуквуэмека.«Боруссия» — «Барселона», «Астон Вилла» — «ПСЖ». Онлайн-трансляция ответных матчей Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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