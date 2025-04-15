Энрике — перед матчем «ПСЖ» против «Астон Виллы»: «Мы фавориты? В Лиге чемпионов путь вымощен вылетевшими фаворитами»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча против «Астон Виллы» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Астон Виллой» во вторник, 15 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Парижане дома одержали победу в первом матче — 3:1.

«Мы постараемся решить проблемы, которые нам создаст «Астон Вилла». Наша цель — победа. Мы должны сосредоточиться на своих целях. Если будем готовы терпеть, сможем и победить. Мы готовимся к любому варианту развития событий.

Мы фавориты? В Лиге чемпионов путь вымощен фаворитами, которые вылетели. Мы выиграли в первом матче, но понимаем, что ничего себе не гарантировали, потому что у нас есть амбиции. Мы хотим показать, что достойны выхода в полуфинал», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.