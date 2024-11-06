Диас: «Рад первому хет-трику за «Ливерпуль» и первому в карьере»

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас поделился своими эмоциями после матча основного турнира Лиги чемпионов с «Байером» (4:0). В этой игре 27-летний колумбиец оформил первый хет-трик в своей карьере.

«Я очень счастлив. Рад первому хет-трику за «Ливерпуль» и первому в карьере. Это особенный момент, который я буду помнить всю свою жизнь», — цитирует Диаса пресс-служба УЕФА.

Колумбийский форвард был признан лучшим игроком встречи «Ливерпуль» — «Байер».